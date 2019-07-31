Bayern Münih yenilgisi sonrası Fenerbahçe'ye transfer şoku!
Bayern Münih'e 6-1 yenilen Fenerbahçe bir şok da transferde yaşıyor. Ali Koç'un bizzat devreye girdiği hatta menajerini İstanbul'da ağırladığı Kolarov'un sarı lacivertli ekibe olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.
Yaklaşık 3 hafta önce Juventus'tan alınan Leonardo Spinazzola transferiyle umutlanan Fenerbahçe, Kolarov'un bırakılacağını düşünürken Paulo Fonseca'nın kadro yapılanması hakkında İtalyan basınına verdiği bilgiler sarı lacivertli yönetimi hayal kırıklığına uğrattı.
Akşam'da yer alan habere göre; 30 milyon euroya transfer edilen 26 yaşındaki sol kanat Spinazzola'yı ilk 11'de oynatmayı planlayan Fonseca'nın Kolarov'u alternatif oyuncu olarak kullanmayı düşündüğü ortaya çıkarken, tecrübeli teknik adamın Davide Santon'u ise üçüncü plana attığı öğrenildi.
KOLAROV KALMAYA İKNA OLDU
33 yaşında olmasına rağmen geçtiğimiz sezon 43 maçta 9 gol 2 asistlik performans sergileyen ve Roma ile 1 yıl daha kontratı bulunan Kolarov'u kesinlikle bırakmayı düşünmeyen İtalyanların kapılarını sadece Fenerbahçe'ye değil, Inter'e de kapattığı ifade edilirken, Sırp yıldızın yaşanan son gelişmelerin ardından Serie A'da kalmaya ikna olduğu belirtildi.
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SALAKMI ADAM, 6 YİYEN BİR MAHALLE TAKIMINA GELSİN HATTA ŞİKEDENDE HABERİ VAR TÜM DÜNYANIN.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ali koc ersun yanalida al defol git beceriksiz herifler simarik heriflerCevap Yaz Yayından Kaldır
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ali guzu boşgan fenevbaze şampuanCevap Yaz Yayından Kaldır
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KOÇ AİLESİ VE BİLBERBERGCevap Yaz Yayından Kaldır
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Eğlence erken başladı:)Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Sezonun başlamasına az bir süre kala hala transfer eksikleri olan bir takımı Audi Cup gibi bir organizasyona katılıp madara eden Ali Koç''a mı, Bayern gibi bir takıma 6 ofansif futbolcuyla çıkma cahilliğini gösteren Ersun Yanal''a mı, geçen seneki berbat sezondan sonra bile hala hiçbirşeyi umursamayan futbolculara mı yoksa bu takımı kayıtsız şartsız, karşılıksız, canı gibi seven kendime mi kızayım??Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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feneri bırak rahatlaboşa da yazı yazma angut :)1 Yayından Kaldır
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ADAM SONUNA KADAR HAKLI FENEV 6 GOL YEMiS DEVAMI REALDEN EZiK GAGASINA EN AZ 11 GOL DENG DEENG DEEENG ATTLETiCONUN TOTTHEMiN ACISINI GARiBAN KUS BEYiNLE FENEVDEN CIKARACAK YAHU FENEV SEN KiM AVRUPADA AUDi CUP KiM??? NEDE GüZEL TOPUKLAR YAYLASINDA KARTOPU OYNUYORDUNCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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"BETER OL"desesine bu senede eğlence değişmeyecek bu arada plaka yazan bayerne teşekkürler:)))Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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İşte sizin adamlığının bu kadar!!!!!!!Yayından Kaldır