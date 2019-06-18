Kolarov açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştım
Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Roma'nın yıldız oyuncusu Kolarov'dan taraftarı sevindirecek haber geldi.
33 yaşındaki Sırp futbolcunun Romalı yöneticilere, "Fenerbahçe ile anlaştım, lütfen kolaylık sağlayın" dediği iddia edildi.
1 YILLIK SÖZLEŞMESİ DAHA VAR
Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin kesin anlaşma sağladığı Sırp sağ bek Alexander Kolarov'un Roma ile 1 yıllık daha anlaşması bulunuyordu.
Romalı yöneticilerle bir görüşme yapan Kolarov'un "Lütfen zorluk çıkarmayın. Fenerbahçe ile anlaştım. Ailemi de ikna ettim" dediği bildirildi.
Kolarov, bu sezon Roma formasıyla 43 maça çıkarken 9 gol atıp, 2 asist yaptı.
YORUMLAR (3)
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