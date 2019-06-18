Kolarov açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştım

33 yaşındaki Sırp futbolcunun Romalı yöneticilere, "Fenerbahçe ile anlaştım, lütfen kolaylık sağlayın" dediği iddia edildi.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ DAHA VAR

Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin kesin anlaşma sağladığı Sırp sağ bek Alexander Kolarov'un Roma ile 1 yıllık daha anlaşması bulunuyordu.

Romalı yöneticilerle bir görüşme yapan Kolarov'un "Lütfen zorluk çıkarmayın. Fenerbahçe ile anlaştım. Ailemi de ikna ettim" dediği bildirildi.

Kolarov, bu sezon Roma formasıyla 43 maça çıkarken 9 gol atıp, 2 asist yaptı.