Kocaelisporlu taraftarlar takımlarını, koruyucu elbise ve maskeyle uğurladı
Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan, tüm liglerin koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanması kararının ardından, koruyucu elbise giyip meşaleler yakarak takım otobüsünü stadyuma uğurladı.
15.03.2020 15:39 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:03
Kocaelisporlu taraftarlar, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Kocaelispor'un, 1877 Alemdağ takımı ile oynanacağı karşılaşmanın koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanması kararının ardından, koruyucu elbise giyip meşaleler yakarak takım otobüsünü uğurladı.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Yaklaşık 50 kişilik taraftar grubu, meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler beğeni topladı.
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Kaynak: DHA
Haberin Videosu: Koronavirüs önlemleri kapsamında Kocaelisporlu taraftarlardan koruyucu elbise ve maskeli karşılama