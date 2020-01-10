Koç Holding Üst Yöneticisi Çakıroğlu: "Yatırımlarımız kararlılıkla sürüyor"
Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, yurt içi talepteki toparlanmaya bağlı olarak büyümenin 2019'un son çeyreğinde yüzde 4-5 civarına yükselmesinin beklendiğini belirtti.
10.01.2020 15:33 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:33
Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, yurt içi talepteki toparlanmaya bağlı olarak büyümenin 2019'un son çeyreğinde yüzde 4-5 civarına yükselmesinin beklendiğini belirtti.
Kaynak: Dunya.com