Haberler » Ekonomi » Koç Holding Üst Yöneticisi Çakıroğlu: "Yatırımlarımız kararlılıkla sürüyor" - Ekonomi

Koç Holding Üst Yöneticisi Çakıroğlu: "Yatırımlarımız kararlılıkla sürüyor"

Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, yurt içi talepteki toparlanmaya bağlı olarak büyümenin 2019'un son çeyreğinde yüzde 4-5 civarına yükselmesinin beklendiğini belirtti.

10.01.2020 15:33 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:33
Koç Holding Üst Yöneticisi Çakıroğlu:

Üst Yöneticisi () , yurt içi talepteki toparlanmaya bağlı olarak büyümenin 2019'un son çeyreğinde yüzde 4-5 civarına yükselmesinin beklendiğini belirtti.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler