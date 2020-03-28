Koç Holding toplum sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor
Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, koronavirüs salgınına ilişkin, "Şirketlerimizle birlikte gelişmeleri yakından takip ederek uygulamalarımızı ihtiyaca göre sürekli güncelliyoruz" ifadelerini kullandı.
28.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:44
Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, koronavirüs salgınına ilişkin, "Şirketlerimizle birlikte gelişmeleri yakından takip ederek uygulamalarımızı ihtiyaca göre sürekli güncelliyoruz" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: Dunya.com