Koç Holding toplum sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, koronavirüs salgınına ilişkin, "Şirketlerimizle birlikte gelişmeleri yakından takip ederek uygulamalarımızı ihtiyaca göre sürekli güncelliyoruz" ifadelerini kullandı.

Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, koronavirüs salgınına ilişkin, "Şirketlerimizle birlikte gelişmeleri yakından takip ederek uygulamalarımızı ihtiyaca göre sürekli güncelliyoruz" ifadelerini kullandı. Kaynak: Dunya.com