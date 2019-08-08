Koç Holding ilk yarıda 75 milyar lira konsolide gelir elde etti

08.08.2019 19:00

Koç Holding, 2019 yılının ilk yarısında konsolide bazda toplam 75 milyar lira gelir elde ederken, 2.2 milyar lira ana ortaklık payı net dönem karı açıkladı.

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, "Dünyada ve Ülkemizde yaşanan dalgalı piyasa koşullarına rağmen yılın ilk yarısında çalışmalarımızı özveriyle sürdürdük" dedi ve ekledi:

"Disiplinli yönetim anlayışımız, dengeli portföy yapımız, güçlü bilançomuz, kuvvetli bayi teşkilatımız ve tedarik zincirimizin de katkısıyla yurt içindeki performansımızı koruduk.

"İhracatımız sayesinde Ülkemize döviz kazandırırken, yatırımlarımıza kesintisiz devam ettik.

"Çalışmalarımızın finansal sonuçlarımıza olan pozitif katkısından ötürü memnuniyet duyuyor, uzun vadeli değer yaratma hedefimiz ve küresel vizyonumuz doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz.

"2016 yılından bu yana yürüttüğümüz Dijital Dönüşüm Programımız ile küresel rekabetçiliğimizi arttırıyoruz."

Çakıroğlu, 2019'un ilk yarısında gerçekleştirdikleri 4.2 milyar liralık kombine yatırım ile son 5 yıldaki toplam yatırımlarının 38 milyar liraya ulaştığını vurguladı ve şu bilgileri verdi:

"Tüpraş'ın Fuel Oil Dönüşüm Tesisi'nde (RUP) Şubat ayında başlayan ilk planlı bakım duruşu başarıyla tamamlanarak tam kapasite üretime geçildi.

"Ülkemiz akaryakıt talebini karşılamaya devam eden Tüpraş'ın toplam satış miktarı 2019 yılının ilk altı ayında yüzde 6 artışla 14,4 milyon ton olarak gerçekleşti.

"Tofaş, yılın ilk 6 ayında otomotiv pazarında lider olurken, Egea/Tipo ailesi için 2020 sonuna kadar gerçekleştireceği 225 milyon dolarlık yatırım kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

"Başarılı ürünleri ile Avrupa'da Ford Europe'un ticari araçlardaki liderliğinin perçinlenmesini sağlayan Ford Otosan, bu yıl da güçlü ihracat performansını sürdürürken; Kocaeli fabrikasında Transit Custom ve Tourneo Custom modellerinin hibrit versiyonlarını üretmeye hazırlanıyor.

"Yeni ürünlerimizin yanı sıra, küresel rekabetçiliğimizi artırmaya, teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerimizi geliştirmeye yönelik çalışmalarımız ve yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor ve çabalarımız uluslararası kuruluşlarca da takdir ediliyor.

"Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Endüstri 4.0 çalışmalarında en iyi örnekleri tespit ederek yaygınlaştırmayı hedefleyen 'Global Lighthouse Network' seçmelerinde Ford Otosan'ın Kocaeli Fabrikası ve Romanya'nın Ulmi şehrindeki Arçelik Fabrikası dünyanın en gelişmiş 10 üretim merkezi arasında gösterildi.

"Ayrıca Koç Holding geçtiğimiz günlerde açıklanan Fortune Global 500 listesinde 423'üncü sırada yer alarak Ülkemizi temsil eden tek Türk şirketi oldu."

Koç Topluluğu'nun yılın ilk yarısındaki ihracat performansına dikkat çeken Levent Çakıroğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin yayınladığı İhracat Şampiyonları arasında ilk 10'da 4 Koç Topluluğu şirketinin yer aldığını anımsattı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Topluluk şirketlerimiz, Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştiriyor. Arçelik'in Yeni İpek Yolu olarak adlandırılan 'Bir Kuşak Bir Yol' projesi kapsamındaki ülkelerde liderlik stratejisiyle bünyesine kattığı Singer Bangladesh yatırımının yanı sıra, Hindistan'daki buzdolabı fabrikasının inşaatı da sürüyor.

"2019'un ilk yarısında yurt dışı satış adedini geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 20 oranında artıran TürkTraktör, ülkemizin traktör ihracatının yüzde 88'ini gerçekleştirdi.

"Otomotiv ve savunma sanayinde öncü konumda bulunan Otokar yılın ilk 6 ayında ihracatın ciro içindeki payını yüzde 81'e taşıdı.

"Otokoç Otomotiv de geçtiğimiz yıl bünyesine kattığı Yunanistan operasyonu ve yurt dışı pazarlardaki güçlü faaliyetleri ile sağlam yapısını korudu.

"Tüm bu gelişmeler doğrultusunda kombine ihracatımız 8,2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Yılın ilk yarısında 21 ülkeden 49 bankanın katılımı ile yaklaşık bir milyar dolar sendikasyon kredisi sağlayan Yapı Kredi uluslararası piyasalarda Ülkemize ve Yapı Kredi'ye duyulan güveni bir kez daha teyit etti.

"Yapı Kredi, güçlü sermaye yapısı ve uzun yıllara dayanan itibarı ile sağladığı bu kaynakları çeşitlendirmeye devam ederek reel sektörü ve dış ticaretin finansmanını desteklemek amacıyla kullanıyor." (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA