Koç Holding 2020 sonuna kadar tek kullanımlık plastik tüketimine son verecek!
Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, "90 bini aşkın çalışma arkadaşımızın yer aldığı tüm Koç Topluluğu şirketleri ve kuruluşlarında 2020 sonuna kadar tek kullanımlık plastik tüketimine son vereceğimizi taahhüt ediyoruz" dedi.
07.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:20
Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, "90 bini aşkın çalışma arkadaşımızın yer aldığı tüm Koç Topluluğu şirketleri ve kuruluşlarında 2020 sonuna kadar tek kullanımlık plastik tüketimine son vereceğimizi taahhüt ediyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com