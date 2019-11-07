Koç Holding 2020 sonuna kadar tek kullanımlık plastik tüketimine son verecek!

07.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:20

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, "90 bini aşkın çalışma arkadaşımızın yer aldığı tüm Koç Topluluğu şirketleri ve kuruluşlarında 2020 sonuna kadar tek kullanımlık plastik tüketimine son vereceğimizi taahhüt ediyoruz" dedi.