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Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın cenaze töreni 24 Şubat'ta yapılacak

Geçirdikleri helikopter kazası nedeniyle hayatlarını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna için düzenlenecek cenaze töreninin tarihi belli oldu. Kobe ve Gianna'nın cenaze töreni 24 Şubat'ta, Lakers'ın evi Staples Center'da yapılacak.

07.02.2020 09:57 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:06
Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın cenaze töreni 24 Şubat'ta yapılacak

kazasında hayatını kaybeden NBA efsanesi ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın cenaze törenlerinin ne zaman düzenleneceği belli oldu.

Los Angeles Times, iki farklı kaynağına dayandırdığı haberinde, cenaze töreninin 24 Şubat 2020 tarihinde Los Angeles Lakers'ın maçlarına ev sahipliği yapan 'da düzenleneceğini yazdı.

HAYATINI KAYBEDEN DİĞER 7 KİŞİ DE ANILACAK

24.02.2020 tarihinde düzenlenecek olan cenaze töreninde Kobe Bryant ve Gianna'nın yanı sıra aynı kazada hayatını kaybeden diğer 7 kişinin de anılacağı ifade edildi.

Ayrıca 24.02.2020 tarihinin Kobe Bryant (24) ve Gianna'nın (2) forma numaralarına göre belirlendiği belirtildi.


Haber Videosu

: Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın cenaze töreni 24 Şubat'ta yapılacak
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