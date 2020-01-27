Kobe Bryant'ın Soma faciası ile ilgili attığı tweet ortaya çıktı

27.01.2020 10:31 | Son Güncelleme: 27.01.2020 11:09

NBA'de LA Lakers'ın efsane isimlerinden Kobe Byrant, geçirdiği helikopter kazası sonucu hayatını kaybetti. Kazada Kobe'nin 13 yaşındaki kızının da hayatını kaybettiği açıklandı. Ölümüyle tüm dünyayı yasa boğan Kobe Bryant'ın 6 yıl önce, 2014 Mayıs ayında Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan ve 300 madencinin ölümüyle son bulan "Soma faciası" hakkında tweet attığı ortaya çıktı.

"İYİ NİYETLERİM VE DUALARIM SİZLERLE"

Bryant, Soma Faciası'na ilişkin resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımında "İyi niyetlerim ve dualarım, Soma'da maden felaketinden zarar görenlerle" ifadelerini yer vermiş.

LEBRON GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Lebron James, dün oynanan Los Angeles Lakers-Philadelphia maçında attığı sayılarla NBA tarihinin en skorer üçüncü ismi olmayı başarmıştı. Lebron'ın bu başarısını, Kobe Bryant sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etmiş ve "Sana büyük saygı duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı. Dün gece saatlerinde iseKobe Bryant geçirdiği helikopter kazası sonrası hayatını kaybetti. Haberi alan Lebron'ın, Los Angeles Lakers takım uçağından çıkarken gözyaşları içinde kaldığı görüntüler ortaya çıktı.

OBAMA: SAHADA BİR EFSANEYDİ

Öte yandan, eski ABD başkanı Barack Obama, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kobe sahada bir efsaneydi... Gianna'yı kaybetmiş olmak da bir aile olarak bizim için içler acısı. Michelle ve ben, Vanessa ve tüm Bryant ailesine böyle akla hayale sığmaz bir günde sevgi ve dualarımızı gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

TRUMP: KORKUNÇ BİR HABER

ABD Başkanı Donald Trump da ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından "Korkunç bir haber" paylaşımında bulunmuştu.

KAZADAN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Kobe Bryant'ın yaşamını yitirdiği helikopter kazasının yaşandığı alandan ilk görüntüler ortaya çıktı. Yıllardır ulaşım için helikopter kullanan Kobe Bryant'ın, kızı Gianna ve yakınlarıyla birlikte basketbol maçı izlemeye gittiği belirtildi. Kobe ve yakınları, Sikorsky S-76 tipi helikopterin içindeyken geçirdiği kazada kurtulamadı.

SHAQ'DAN DA MESAJ VAR

Bryant'ın yıllarca takım arkadaşı olan Shaquille O'Neal'dan duygusal bir paylaşım geldi.

O'Neal yaptığı paylaşımda, acısını tarif etmekte zorlandığını ve kendisini çok kötü hissettiğini söyledi.

Kobe'yi çok özleyeceğini söyleyen Shaq, "Arkadaşımı, kardeşimi, şampiyonluklar kazandığım partnerimi kaybetmenin trajik ve hüzünlü anı içinde hissettiğim acıyı anlatacak bir kelime yok. Seni seviyorum kardeşim ve çok özleyeceğim. Bryant ailesine ve helikopterde yaşamını yitiren diğer insanların ailesine başsağlığı diliyorum. Çok kötüyüm şu an" ifadelerini kullandı.