: Kobe Bryant'ın eşiyle yaptığı anlaşma, ölümünden 2 gün sonra ortaya çıktı

28.01.2020 13:25 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:09

Efsane basketbolcu Kobe Bryant, 26 Ocak günü geçirdiği helikopter kazası sonucunda ortanca kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybetti. Kobe'nin eşiyle yaptığı gizli bir anlaşma ise ölümünden 2 gün sonra ortaya çıktı. Kobe'nin yakın bir akrabasının aktardığı bilgilere göre "Bu sayede eşi Vanessa ve kızları Natalia (17), Bianka (3) ve Haziran 2019'da doğan Capri hayatta kaldı'' dedi.

NBA'in ve Los Angeles Lakers'ın efsane ismi Kobe'nin ölümü tüm dünyada sevenlerini yasa boğdu. Kobe'nin ölümüne dair çarpıcı gerçekler ise gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

KOBE'NİN EŞİYLE OLAN ANLAŞMASI

Aileye yakın kişinin yaptığı açıklamada eşi Vanessa ile birlikte aynı anda helikoptere binmemeye gayret gösterdiğini söyledi ve ''Bu sayede eşi Vanessa ve kızları Natalia (17), Bianka (3) ve Haziran 2019'da doğan Capri hayatta kaldı.'' dedi.

2016'DA HELİKOPTER KULLANMAYA BAŞLAMIŞTI

Öte yandan Kobe Bryant'ın neden helikopter kullandığını anlattığı röportajlar bir kez daha akıllara geldi.

Efsane ismin özel helikopter kullanmaya 2006 yılında başladığı biliniyor. Kobe, 2018'de Alex Rodriguez'e röportaj vermiş, neden helikopter kullandığını anlatmıştı.

600 milyon dolar serveti olduğu tahmin edilen basketbol efsanesi, 2016'da emekliye ayrıldıktan sonra da seyahatleri için helikopter ve pilot kiralamaya devam etti. Kaza geçirdiği sabah da her zaman kullandığı helikopterin içerisindeydi.

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