Kızılyıldız - Slovan Liberec UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?

2020-2021 sezonu UEFA Avrupa Ligi grup maçları heyecanı başladı. Bugün birbirinden güzel maçlar oynanacak. Peki Kızılyıldız - Slovan Liberec maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Maç hakkında kısaca bilgiler sizlerle...

UEFA Avrupa Ligi grup maçları başladı. Bugün toplamda 24 maç oynanacak. Bu maçlardan birisi de Kızılyıldız - Slovan Liberec arasındaki maçtır. Peki Kızılyıldız - Slovan Liberec maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?

KIZILYILDIZ - SLOVAN LİBEREC MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kızılyıldız - Slovan Liberec UEFA Avrupa Ligi grup maçı 29 Ekim 2020 Perşembe bu akşam saat 20:55 'de başlayacaktır.

KIZILYILDIZ - SLOVAN LİBEREC MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kızılyıldız - Slovan Liberec maçının Türkiye kanallarında yayını bulunmamaktadır.

KIZILYILDIZ - SLOVAN LİBEREC MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Rajko Mitic Stadyumu, Belgrad'da oynanacak.