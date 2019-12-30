: Efsane futbolcu John Terry'nin babası kız arkadaşını darp etmek ve gasp etmek suçundan tutuklandı

30.12.2019 21:06 | Son Güncelleme: 30.12.2019 21:19

Efsane İngiliz futbolcu John Terry'nin bu günlerde babasıyla başı dertte. Gece geç saatlerde, birlikte yaşadıkları evde kız arkadaşını darp ettiği, cüzdanı ve telefonunu alıkoyduğu gerekçesiyle ünlü futbolcu John Terry'nin babası Ted Terry polis tarafından gözaltına alındı.

KIZ ARKADAŞINA SALDIRDI

Olay, Birleşik Krallık'ın Essex bölgesinde meydana geldi. İddialara göre, John Terry'nin babası olduğu öğrenilen Ted Terry, gecenin geç saatlerinde birlikte yaşadıkları evde kız arkadaşı Evelyn Minkey'e saldırdı.

Evelyn Minkery

KADIN KENDİNİ DIŞARI ATTI

Komşularının ifadelerine göre; saldırının ardından Evelyn Minkery, kendini evden dışarı atarak çığlıklar atmaya başladı. "Onu benden uzaklaştırın" ifadeleriyle komşulardan yardım isteyen kadının Ted Terry için "bu bir psikopat" tabirini kullandığı belirtildi.

KOMŞULARINA POLİSİ ARAYIN DİYE YALVARDI

Darp olayınından sonra kendini dışarı atan kadının komşularına "polisi arayın" dediği de belirtildi. Komşularının araması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ted Terry'i gözaltına aldı.

POLİSLERİ DE TEHDİT ETTİ

Ted Terry'nin gözaltına alınmadan önce polislere, "Kendinize bir iyilik yapın ve buradan gidin. Bizi yalnız bırakın" ifadelerini kullanarak tehdit ettiği belirtildi.

14 SAAT GÖZALTINDA SORGULANDI

14 saat boyunca gözaltında tutulduktan sonra mahkemeye sevk edilen ünlü futbolcunun babası, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 YILDIR BİRLİKTEYDİLER

Tedd Terry, 20 yıl önce John Terry'nin annesi Sue'dan ayrılmıştı ve 3 yıldır Evelyn Minkery isimli kadınla birliktelik yaşıyordu.

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