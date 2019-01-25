Kırmızı Kart Gören Ricardo Qauresma, Beşiktaşlı Taraftarlarla Tartıştı
BB Erzurumspor maçında Leo Schwechlen'e yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören Ricardo Quaresma, sahadan çıkarken Beşiktaşlı taraftarlarla tartıştı.
Spor Toto Süper Ligde 19. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Maçın 87. dakikasında Ricardo Quaresma, Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Leo Schweslen'e sert bir müdahalede bulundu. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu Portekizli oyuncuya kırmızı kart gösterdi.
TARAFTARLAR QUARESMA'YI ISLIKLADI
Beşiktaşlı taraftarlar takımı 10 kişi bırakan Quaresma'yı ıslıkladı. Sinirli olduğu gözlenen tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı taraftarlara el kol hareketleriyle tepki gösterdi.
YORUMLAR (7)
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Takımın en ıyı adamıydı ,hırsından dolayı kart gordu super bır teknık bu elemanCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Burak ve ourezma sekiztasin aynasıdır vede tiyatrocu ŞenolCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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şenol,burak ı dışarı aldı,başka kim gol atacak ki,ne olursa olsun burak oyunda kalmalıCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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Sikeci serseri defol git...!Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Başakşehire kaldı. Bize tebrik etmek düşerCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır