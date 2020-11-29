Kırklarelispor: 1-1

STAT: İsmail OğanHAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Ünal Doğru, Ali Rıza ÖztürkSERİK BELEDİYESPOR: İbrahim Demir, Ercan Şirin, Atakan Cangöz (Dk.85 Yusuf Çelik), Murat Güğrbüzerol (Dk.90+6 Mustafa Çınar), Sinan Kalaycı, Gökay Eser (Dk.

STAT: İsmail Oğan

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Ünal Doğru, Ali Rıza Öztürk

SERİK BELEDİYESPOR: İbrahim Demir , Ercan Şirin, Atakan Cangöz (Dk.85 Yusuf Çelik ), Murat Güğrbüzerol (Dk.90+6 Mustafa Çınar ), Sinan Kalaycı, Gökay Eser (Dk.65 Mahsun Çapkan), Yusuf Onur Arıkan, Abdulsamet Burak, Sefa Narin, Emre Bekir, Erkan Şahin (Dk.46 Sinan Özkan)KIRKLARELİSPOR: Umut Kaya, Serkan Sözmen, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu, Görkem Bitin, Atakan Arslan (Dk.58 Kubilay Akyüz), Yunus Emre Yalçın (Dk.90+3 Muhammet Sezgiz Trkeri), Mert Sinan Pekesen, Hamza Özdemir (Dk.46 Arda Hilmi Şengör), Ersel Aslıyürek (Dk.58 Emre Balkı), Davut BaburGOLLER: Dk.68 Sinan Kalaycı (Serik Belediyespor), Dk.38 Görkem Bitin (Kırklarelispor)KIRMIZI KARTLAR: Dk.84 Görkem Bitin (ikinci sarı) (Kırklarelispor)SARI KARTLAR: Atakan Cangöz (Serik Belediyespor) – Mert Sinan Pekesen, Hamza Özdemir, Umut Kaya, Görkem Bitin (Kırklarelispor)

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor ile Kırklarelispor karşılaştı. Maç 1-1 sona erdi. Maç öncesi yaşımını yitiren Ajantinli futbolcu Maradona için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.Maça Kırklarelispor orta vuruşu ile başladı.38'inci dakikada gelişen Kırklarelispor atağında Görkem Bitin topu filelerle buluşturdu: 0-1.68'inci dakikada Sinan Kalaycı'nın ceza sahası dışından vurduğu top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

- Antalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ