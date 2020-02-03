: Şubat ayında kiralara yapılacak zam oranı belli oldu

03.02.2020 10:56 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:04

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,52 artış gerçekleşti.

Ocak ayı enflasyonuyla birlikte kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, kiralara Şubat ayında %14,52 oranında zam yapılacak. Mal sahipleri kiracısına bu oranın üzerinde zam yapamayacak.

KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1.000 TL

Zam oranı: 14,52

Zam bedeli: 145,2 TL

Zamlı kira bedeli: 1.145 TL

KİRA ARTIŞI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir.

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Eski kira: 1.000 lira > Yeni kira: 1.145 lira

Eski kira: 1.100 lira > Yeni kira: 1.259 lira

Eski kira: 1.200 lira > Yeni kira: 1.374 lira

Eski kira: 1.300 lira > Yeni kira: 1.488 lira

Eski kira: 1.400 lira > Yeni kira: 1.603 lira

Eski kira: 1.500 lira > Yeni kira: 1.717 lira

Eski kira: 1.600 lira > Yeni kira: 1.832 lira

Eski kira: 1.700 lira > Yeni kira: 1.946 lira

Eski kira: 1.800 lira > Yeni kira: 2.061 lira

Eski kira: 1.900 lira > Yeni kira: 2.175 lira

Eski kira: 1.900 lira > Yeni kira: 2.175 lira

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