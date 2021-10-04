Ali Koç, Kim Min-Jae hakkında çıkan haberlere noktayı koydu: 8-9 milyona alabiliyorlarsa gelsinler - Haberler Spor
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Ali Koç, Kim Min-Jae hakkında çıkan haberlere noktayı koydu: 8-9 milyona alabiliyorlarsa gelsinler

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kim Min-Jae'nin serbest kalma maddesinin 8-9 milyon euro seviyelerinde olduğu iddialarına yanıt verdi. Koç, "Bir sezondan fazla tutabilirsek ne ala. Dünya çapında bir oyuncu. 8-9 milyona alabiliyorlarsa gelsinler" diye konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sözleşmesine serbest kalma bedelinin 8-9 milyon euro seviyelerinde olduğu iddia edilen Kim Min-Jae hakkında konuştu. Güney Koreli stoperin dünya çapında bir oyuncu olduğunu vurgulayan Koç, "Daha yüzde 60-70'iyle oynuyor, görüyorsunuz" dedi. Ali Koç, Güney Koreli stoperin sözleşmesinde 9 milyon euroluk serbest kalma bedeli olduğu iddialarını yalanladı.

Kim Min-Jae sorusuna Ali Koç'tan esprili yanıt: 8-9 milyona alabiliyorlarsa gelsinler

"ALABİLİYORLARSA GELSİNLER"

Ali Koç, opsiyon maddesiyle ilgili, "Oyuncularımızın ticari sözleşmelerini paylaşmak gibi bir şey yapamıyoruz. Ama 8-9 milyon euroya alabiliyorlarsa gelsinler bakalım" açıklamasında bulundu.

Ali Koç, Kim Min-Jae hakkında çıkan haberlere noktayı koydu: 8-9 milyona alabiliyorlarsa gelsinler
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Haber: Ali Koç, Kim Min-Jae hakkında çıkan haberlere noktayı koydu: 8-9 milyona alabiliyorlarsa gelsinler - Haberler Spor
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