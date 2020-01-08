Kevin de Bruyne'nin Nefis Çalımı Golü Getiriyor

08.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:19

2019-20 sezonunda Lig Kupası yarı finalinde iki Manchester ekibi City ve United eşleşti. İlk yarının sonlarında gerçekleşen kontraatakta Kevin de Bruyne'nin harika bir çalımla United savunmacısı Phil Jones'u devre dışı bıraktıktan sonra attığı şut David de Gea'dan geri döndü ancak Andreas Pereira'ya çarparak ağlara gitti. Böylece Manchester City farkı üçe çıkardı ve maçı 3-1 kazandı.