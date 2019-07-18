Kendi transferine bahis oynayan Sturridge'e ceza!

İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 hafta men cezası aldı.

Premier Lig takımlarından Liverpool ile sözleşmesi geçen sezon sonunda sona eren 29 yaşındaki Sturridge, ocak ayında muhtemel transferiyle ilgili kardeşine bilgi vererek bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Futbol Federasyonu tarafından 6 hafta men cezasına çarptırıldı.

KARDEŞİNE BAHİS YAPTIRDI

Ara transfer döneminde Sturridge'in İspanyol temsilcisi Sevilla'ya gideceği üzerine kardeşi Leon'un bahis oynadığı tespit edildi.

Cezasının 4 haftası ertelenen golcü futbolcu, 75 bin sterlin de para cezası ödeyecek. 2013 yılında Chelsea'den Liverpool'a transfer olan Sturridge, 160 maçta 67 gol attı.

Kaynak: AA