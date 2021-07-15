Kenan Karaman, resmen Beşiktaş'ta
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Kenan Karaman, resmen Beşiktaş'ta

Kenan Karaman, resmen Beşiktaş'ta
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, son olarak Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf forması giyen ve sözleşmesi sona eren milli futbolcu Kenan Karaman'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş, son olarak Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf forması giyen ve sözleşmesi sona eren milli futbolcu Kenan Karaman'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılarda, bir isim daha resmen açıklandı. Beşiktaş, Salih Uçan ve Mehmet Topal'ın ardından Kenan Karaman'ı da transfer ettiğini duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, milli futbolcu Kenan Karaman ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kenan Karaman'a hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Düsseldorf formasıyla 29 maçta 7 gol atarken 2 de asist yaptı.

Kenan Karaman, resmen Beşiktaş'ta

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Beşiktaş, Kenan Karaman'ı kadrosuna kattı
Beşiktaş, Kenan Karaman'ı kadrosuna kattı
Beşiktaş, Kenan Karaman'ı kadrosuna kattı
Beşiktaş, Kenan Karaman'ı kadrosuna kattı
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