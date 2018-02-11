Kemal Tanca Nasıl Bir Reklam Stratejisi Belirledi?

Kemal Tanca E-ticaret ve CRM Yöneticisi İbrahim Tukan, Kemal Tanca'nın nasıl bir reklam stratejisi belirlediğini Wise TV'ye açıkladı.

Kemal Tanca'nın ürünlerinde deriyi tercih etmesinden kaynaklı olarak müşteriler tarafından tercih edildiklerini ve reklamlardan da diğer firmalara göre daha başarılı sonuçlar aldıklarını belirten Tukan, Mobitek ile doğru yerde doğru dijital reklamlar ile farkındalık yarattıklarını ifade etti.