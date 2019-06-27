Kedi dışkısından üretilen kahvenin kilosu bin dolara satılıyor

MAHMUT ATANUR - Endonezya'da kahve meyvesini yiyen misk kedisinin dışkı yoluyla çıkardığı kahve çekirdeklerinden elde edilen Kopi Luwak (Luwak kahvesi) dünyanın en pahalı kahvesi olarak satılıyor.

Endonezya'da bir tür misk kedisi türü olan Luwak ya da Musang (Paradoxurus) olarak adlandırılan kedinin midesinde sindirilemeyerek fermantasyona uğrayan kahve çekirdeğinin daha lezzetli, aromatik ve eşsiz bir tada büründüğü belirtiliyor.

Dünyanın en az üretilen kahvesi olduğu için sektörün en pahalı ürünü olan ve yerel dilde "Kopi Luwak" olarak adlandırılan kahve, diğer geleneksel kahve çeşitlilerine göre göre daha az kafein içeriyor.

Misk kedilerine yaygın olarak arabica ya da robusta kahve ağacı meyvesinin yedirildiği Luwak'ın üretimi, dışkılanan kahve çekirdeklerinin temizlenmesinin ardından standart kahve üretimindeki gibi yıkama, kurutma, dış kabuğun soyulması ve kavrulma gibi işlemlerden geçiyor.

Yılda ortalama 600 kilogram kadar üretilebilen Luwak kahvesinin, son yıllarda popüler hale gelmesiyle üretim ve satışında artış yaşanırken, piyasada sahtelerinin de çoğaldığı belirtiliyor.

Luwak kahvesinin kilosu, üretim işlemleri ve kalitesine göre, 300 dolar (yaklaşık bin 700 lira) ila bin dolar (yaklaşık 5 bin 800 lira) arasında alıcı buluyor.

Fazla kahve tüketen misk kedisinin ömrü kısalıyor

Bandung kentinin Lembang bölgesinde 2012'den bu yana Luwak üretimi yapan Sugeng Pujiono, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Asıl mesleğim veterinerlik. Belli bir süre veteriner olarak çalıştıktan sonra kahve üretimine girdim ve Bandung'da 'Kopi Luwak Cikole' isimli işletme açtım." dedi.

Pujiono, kahvenin aslında misk kedisinin temel gıdaları arasında bulunmadığını belirterek, "Kahve meyvesi, misk kedilerinin öğünleri arasında sadece atıştırmalık olarak yer alıyor. Fazla üretip çok para kazanma amacıyla misk kedilerine gün aşırı kahve meyvesi verilirse kısa sürede ölürler. Üretici ayrıca hayvanların sağlığı ve kahve üretiminin kalitesi için misk kedilerinin beslenmesine de dikkat etmeli." diye konuştu.

Ayrıca Pujiono, kendi uyguladıkları beslenme programıyla bir misk kedisinden ayda en fazla bir kilogram kadar dışkılanmış kahve alabildiklerini söyledi.

Kaliteli kahve için haftalık menü belirleniyor

Kahvelerindeki aroma ve lezzet çeşitliliğinin artması için misk kedilerine haftalık yemek menüsü hazırladıklarını dile getiren Pujiono, "Misk kedilerine pazartesi ve perşembe olmak üzere sadece 2 gün kahve veriyoruz. Kedilerin menüleri de günlük muz, tavuk, papaya, bal, su ve tavuk olarak değişiyor. Kedilerin, yaşadığı ortam ve beslenmelerinin yanı sıra psikolojileri de sindirim sistemlerindeki enzim ve proteinleri etkiliyor. Bu da kahvenin lezzetine yansıyor." dedi.

Kahvenin birçok hastalığa karşı koruduğuna inanılıyor

Ailesiyle Singapur'dan Endonezya'ya gelerek Kopi Luwak Cikole'yi ziyaret eden Çuah Wey Ling, "Aileme Luwak kahvesinin üretimini göstermek istedim. Burada üretim aşamaları açık şekilde görülüyor ve profesyonel bir işlem uygulanıyor. Misk kedisinin kısıtlı şekilde kahve meyvesi yiyebildiği ve bir misk kedisinden ne kadar üretim alınabildiği gibi çeşitli konularda bilgi aldık." diye konuştu.

Hayvan hakları örgütlerinin, misk kedilerinin doğal ortamlarından koparıldığı ve küçük kafeslerde, kötü şartlarda yaşamak zorunda bırakıldıkları gerekçesiyle eleştirildiği Luwak üretiminin sonlandırılması ve satışının durdurulması için kampanyalar düzenleniyor.

Kahvenin, Endonezya'nın Hollanda sömürgesi olduğunu 18. yüzyılda, halkın kendileri için kahve üretmelerinin yasaklamasının ardından misk kedilerinin dışkıladığı kahve çekirdeklerini keşfetmesiyle bulunduğu anlatılıyor.

2013'te Endonezya Ulema Meclisi tarafından helal fetvası verilen Luwak kahvesi, ülkenin Bali, Sumatra, Sulawesi ve Cava gibi çeşitli adalarında üretiliyor.

Dünya kahve üretiminde yıllık 660 bin metrik tondan fazla üretimiyle 4'üncü sırada yer alan Endonezya, ürettiği kahvenin yüzde 90'ını ihraç ediyor.

Kaynak: AA