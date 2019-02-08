Kayserisporlu Taraftarlar, Volkan Demirel'i Islıkladı
Kayserisporlu taraftarlar, Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Volkan Demirel'i ıslıklarla protesto etti.
Spor Toto Süper Ligde 21. haftanın açılış maçında Fenerahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadında oynanan mücadeleyi Alper Ulusoy yönetti.
TOP AYAĞINA GELİNCE ISLIKLANDI
Karşılaşmada Kayserisporlu taraftarlar, Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel'i ıslıklarla protesto etti. Taraftarlar, top ayağına gelince Demirel'e tepki gösterirken, tecrübeli oyuncu tepkilere cevap vermedi.
YORUMLAR (11)
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Kümeye feney adalet yerini bulacakCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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HA HA HAAAAAAAAACevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Çok büyüksün volkan Kayseri'ye demekki büyük geldin hazmedemiyorlarCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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fenev kümeyeeeeCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Baskalarina söver kendine sövülünce sahayi terk eder.Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır