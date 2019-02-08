Kayserisporlu Taraftarlar, Volkan Demirel'i Islıkladı

Kayserisporlu taraftarlar, Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Volkan Demirel'i ıslıklarla protesto etti.

Kayserisporlu Taraftarlar, Volkan Demirel'i Islıkladı

Spor Toto Süper Ligde 21. haftanın açılış maçında Fenerahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadında oynanan mücadeleyi Alper Ulusoy yönetti.

TOP AYAĞINA GELİNCE ISLIKLANDI

Karşılaşmada Kayserisporlu taraftarlar, Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel'i ıslıklarla protesto etti. Taraftarlar, top ayağına gelince Demirel'e tepki gösterirken, tecrübeli oyuncu tepkilere cevap vermedi.

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