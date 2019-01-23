Kaybolan Futbolcu Sala'nın Son Mesajı: Uçak Her An Dağılacak Gibi Duruyor

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçağın arama çalışmaları devam ederken, Sala'nın arkadaşlarına gönderdiği son mesajında "Eğer bir buçuk saat içinde benden bir daha haber alamazsanız, beni zor bulursunuz." dediği ortaya çıktı.

Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e hareket eden Piper Malibu marka jette yerine alan Emilano Sala, kalkıştan önce WhatsApp üzerinden gönderdiği son sesli mesajda arkadaşlarına uçağın kötü hali hakkında yorumda bulundu:

"UÇAK DAĞILACAK GİBİ DURUYOR"

"Merhaba küçük kardeşlerim, nasılsınız? Ben yorgunluktan ölüyorum. Bugün işlerimi halletmek için Nantes'taydım. İşlerim bitmek bilmiyor. Cardiff'e gitmek için uçağa bindim, uçak sanki dağılacak gibi duruyor. Eğer bir buçuk saat içinde benden bir daha haber alamazsanız... Beni aramak için birilerini yollayacaklar mı bilmiyorum çünkü beni bu durumda bulamazlar (gülüyor)... Gerçekten korkuyorum...(gülüyor)."

Kayıtta Sala'nın her ne kadar arkadaşlarıyla şakalaştığı duyulsa da, masajda söylenenler yaşanacak olayın habercisi olarak yorumlandı.

Arjantin gazetesi Ole'nin ulaştığı ses kayıtının Emiliano Sala'ya ait olduğu babası tarafından doğrulandı. Ayrıca eski takım arkadaşı Diego Rolan da Sala'dan böyle bir mesaj aldığını ifade etti.

POLİS: YOLCULARIN HAYATTA KALMA ŞANSI ÇOK AZ

Guernsey polis teşkilatından yapılan açıklamada, Sala'nın da içinde bulunduğu kayıp uçakla ilgili aramanın durdurulduğunu, arama faaliyetine günün ilk ışıkları ile birlikte yeniden başlanacağı bildirildi.

"Channel Adaları, İngiltere ve Fransa'nın katılımıyla yapılan 15 saatlik aramada suda bazı nesnelere rastlandı." ifadesi kullanılan açıklamada, "Bunların herhangi birinin kayıp uçağa ait olduğunu teyit edemiyoruz. Yolculara ait hiçbir iz bulamadık. Suya iniş yapmışlarsa hayatta kalma şansları bu aşamada maalesef çok az" değerlendirmesinde bulunuldu.

UÇAK MANŞ DENİZİ ÜZERİNDE KAYBOLDU

İçinde Sala'nın da olduğu uçağın dün Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi üzerinde kaybolduğu bildirilmişti. Uçak, İngiliz tahtına bağlı Guernsey adasının da aralarında olduğu özerk Channel Adaları üzerinde radardan çıkmıştı.

Sala, cumartesi günü Cardiff City adlı Premier League takımıyla 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalamıştı.