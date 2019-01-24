Kaybolan Futbolcu Emiliano Sala'nın Eski Kız Arkadaşından Yürek Yakan Mesaj!

Dünya günlerdir futbolcu Emiliano Sala ve kaybolan uçağı konuşuyor. Uçakla irtibatı kesildikten sonra haber alınamayan futbolcuyu arama çalışmaları devam ederken, Emiliano'nun kısa süre ayrıldığı kız arkadaşı Berenice Skhair, "Sana kalbimden geçen her şeyi söylemediğim için pişmanım" mesajıyla yürek burktu.

"FUTBOL MAFYASI ARAŞTIRILSIN"

Ayrıca genç futbolcunun kız arkadaşı Berenice Schkair, yaşanan olayla ilgili futbol mafyasının araştırılmasını talep etti.

"LÜTFEN ONU ARAMAYI KESMEYİN"

Hala haber alınamayan futbolcunun kız arkadaşı Berenice Schkair, sosyal medya hesabından yetkililere, "Lütfen onu aramayı kesmeyin lütfen!" notuyla seslendi.

POLİS: YOLCULARIN HAYATTA KALMA ŞANSI ÇOK AZ

Guernsey polis teşkilatından yapılan açıklamada, Sala'nın da içinde bulunduğu kayıp uçakla ilgili aramanın durdurulduğunu, arama faaliyetine günün ilk ışıkları ile birlikte yeniden başlanacağı bildirildi.

"Channel Adaları, İngiltere ve Fransa'nın katılımıyla yapılan 15 saatlik aramada suda bazı nesnelere rastlandı." ifadesi kullanılan açıklamada, "Bunların herhangi birinin kayıp uçağa ait olduğunu teyit edemiyoruz. Yolculara ait hiçbir iz bulamadık. Suya iniş yapmışlarsa hayatta kalma şansları bu aşamada maalesef çok az" değerlendirmesinde bulunuldu.

Arjantinli futbolcunun uçağının radardan kaybolduğu bölgede bulunan İngiltere'ye bağlı özerk Guernsey polisinden resmi açıklama geldi.

4 İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

Guernsey polisi Sala'yı taşıyan uçağın kaybolmasıyla ilgili 4 ihtimal üzerinde durduklarını belirtti.

Yapılan açıklamada ise o ihtimaller şu şekilde sıralandı:

1- Uçak başka bir yere indi ancak iletişim sağlanamadı.

2- Uçak suya iniş yaptı ve yolcular oradan geçen bir gemiyle kurtarıldı ancak iletişim sağlanamadı.

3- Uçak suya iniş yaptı ve yolcular, uçakta bulunduğunu bildiğimiz cankurtaran sandalına bindi.

4- Uçak suya düşüp parçalandı ve yolcular da suya düştü.

UÇAK MANŞ DENİZİ ÜZERİNDE KAYBOLDU

İçinde Sala'nın da olduğu uçağın dün Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi üzerinde kaybolduğu bildirilmişti. Uçak, İngiliz tahtına bağlı Guernsey adasının da aralarında olduğu özerk Channel Adaları üzerinde radardan çıkmıştı.

Sala, cumartesi günü Cardiff City adlı Premier League takımıyla 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalamıştı.