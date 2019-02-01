Japonya'yı 3-1 Yenen Katar, Asya Kupasının Sahibi Oldu
2019 Asya Kupası final maçında Katar, Japonya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Japonya'da Nagatomo, 90 dakika sahada kaldı
2019 Asya Kupası'nda Japonya'yı 3-1 yenen Katar, şampiyon oldu. Turnuvada ilk kez finale yükselen Katar ile daha önce 4 kez şampiyon olan Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadında karşı karşıya geldi. Katar, 12. dakikada Almoez Ali ve 27. dakikada Abdulaziz Hatem'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
NAGATOMO 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Karşılaşmanın 69. dakikasında Japonya, Takumi Minamino'nun golüyle farkı bire indirdi. 83. dakikada Akram Afif'in penaltıdan attığı golle durumu 3-1 yapan, kalan dakikalarda skoru koruyan Katar, tarihinin ilk şampiyonluğuna uzandı.
Japonya Milli Takımı'nın formasını giyen Galatasaraylı Yuto Nagatomo, 90 dakika sahada kaldı.
KALESİNDE SADECE 1 GOL GÖRDÜ
Finale kadar gol yemeden gelen Katar Milli Takımı, turnuva boyunca kalesinde sadece 1 gol gördü.
Ülkesinin El-Sadd takımında forma giyen Saad Abdulla Al Sheeb'in kalesini koruduğu Katar, finalde Takumi Minamino'nun golüne engel olamadı. Katar, kupa tarihinde bir turnuvanın ilk 6 maçında gol yemeyen ilk takım olmuştu.
JAPONYA İLK KEZ FİNALDE KAYBETTİ
Turnuvada çıktığı 4 final maçından da şampiyonlukla ayrılan Japonya, ilk kez finalde kaybetti.
Kupada 1992, 2000, 2004 ve 2011'de olmak üzere 4 şampiyonluk yaşayan Japonya, beşinci finalinde Katar'a karşı mağlubiyete engel olamadı.