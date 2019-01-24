Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupasında Çeyrek Finale Yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Kasımpaşa, normal süresi 0-0 biten maçta Aytemiz Alanyaspor'u uzatma bölümünde attığı golle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında Kasımpaşa, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip, normal süresi 0-0 biten maçta Aytemiz Alanyaspor'u uzatmalarda 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Kasımpaşa'nın golü, 113. dakikada Tarkan Serbest'ten geldi. Alanya'da oynanan ilk maç 0-0 sona ermişti.

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