Kasımpaşa taraftarından Fikret Orman göndermesi
Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesi öncesi ev sahibi ekibin taraftarları siyah-beyazlılara göndermede bulunarak, "Fikret Orman paralar nerede?" tezahüratları yaptı.
08.12.2019 19:08 | Son Güncelleme: 08.12.2019 19:34
Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'nın sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldiği mücadele öncesinde lacivert-beyazlı taraftarlardan Beşiktaş'a Fikret Orman göndermesi geldi.
Mücadele öncesi ev sahibi ekip taraftarları, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile ilgili tezahüratlarda bulunarak, 'Fikret Orman paralar nerede' tezahüratı yaptı.
Kaynak: İHA
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