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Kasımpaşa taraftarından Fikret Orman göndermesi

Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesi öncesi ev sahibi ekibin taraftarları siyah-beyazlılara göndermede bulunarak, "Fikret Orman paralar nerede?" tezahüratları yaptı.

08.12.2019 19:08 | Son Güncelleme: 08.12.2019 19:34
Kasımpaşa taraftarından Fikret Orman göndermesi

Süper Lig'in 14. haftasında 'nın sahasında ile karşı karşıya geldiği mücadele öncesinde lacivert-beyazlı taraftarlardan Beşiktaş'a göndermesi geldi.

Mücadele öncesi ev sahibi ekip taraftarları, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile ilgili tezahüratlarda bulunarak, 'Fikret Orman paralar nerede' tezahüratı yaptı.

Kaynak: İHA
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