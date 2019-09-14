Kasımpaşa maçında sakatlanan Younes Belhanda ameliyat olacak

14.09.2019 17:21

Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda'dan kötü haber geldi. Kasımpaşa maçında 90 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, Veysel Sarı ile girdiği ikili mücadele sonrası çenesine darbe almış ve yerde kalmıştı.

BU SEZON 4 MAÇTA DA 90 DAKİKA SAHADA KALMIŞTI

Fanatik'in haberine göre Belhanda'nın çene kemiğinde kırık olduğu ve kısa süre içerisinde ameliyat olabileceği öğrenildi. 29 yaşındaki yıldız futbolcu Süper Lig'de bu sezon tüm maçlarda 90 dakika forma giymiş ve 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.