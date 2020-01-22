Alanyaspor, Kasımpaşa'ya 3-2 yenilmesine rağmen kupada çeyrek finale yükseldi
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etmesine rağmen kupadan elenen taraf oldu.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olmasına rağmen, ilk maçta aldığı 3-1'lik galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 27 ve 86. dakikalarda Aytaç Kara ile 36. dakikada İlhan Depe kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 45+5. dakikada Bakasetas ile 90+6. dakikada Djalma Campos'tan geldi.