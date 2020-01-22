Alanyaspor, Kasımpaşa'ya 3-2 yenilmesine rağmen kupada çeyrek finale yükseldi

22.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:33

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olmasına rağmen, ilk maçta aldığı 3-1'lik galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 27 ve 86. dakikalarda Aytaç Kara ile 36. dakikada İlhan Depe kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 45+5. dakikada Bakasetas ile 90+6. dakikada Djalma Campos'tan geldi.

Kaynak: İHA