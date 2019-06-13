Kasımpaşa, Kemal Özdeş ile anlaştı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Teknik Direktör Kemal Özdeş ile anlaştı.
Lacivert-beyazlı kulübün başkan vekili Hasan Hilmi Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte de takımı çalıştıran Kemal Özdeş ile yeniden anlaşmaya vardıklarını söyledi.
Kasımpaşa'da daha önce 2016-2018 yıllarında teknik direktörlük yapan Özdeş, son olarak geride kalan sezon Göztepe'yi çalıştırmıştı.
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