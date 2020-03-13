Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek son 4 maçta 3. galibiyetini aldı.

Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Göztepe'yi konuk etti. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği mücadele, Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 2. ve 90+3. dakikalarda Bengali Fode Koita kaydetti.

GÖZTEPE 3 MAÇTIR KAYBEDİYOR

Süper Lig'deki son 4 maçından 3'ünü kazanan Kasımpaşa, puanını 26'ya yükseltti. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Göztepe ise 34 puanda kaldı. Kasımpaşa önümüzdeki hafta Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Göztepe ise sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.