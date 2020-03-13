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Yaşar Kemal, Kasımpaşa, Spor

Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek son 4 maçta 3. galibiyetini aldı.

13.03.2020 22:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:08
Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi

Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Göztepe'yi konuk etti. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği mücadele, Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 2. ve 90+3. dakikalarda Bengali Fode Koita kaydetti.

GÖZTEPE 3 MAÇTIR KAYBEDİYOR

Süper Lig'deki son 4 maçından 3'ünü kazanan Kasımpaşa, puanını 26'ya yükseltti. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Göztepe ise 34 puanda kaldı. Kasımpaşa önümüzdeki hafta Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Göztepe ise sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

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