Kasımpaşa'da yeni kaptan Quaresma oldu
Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da Portekizli yıldız oyuncu Ricardo Quaresma takım kaptanlığına getirildi.
Süper Lig'de 11. hafta geride kalırkne Kasımpaşa 13. sırada bulunuyor. 11 maçta 12 puan toplayan ve averajı -2 olan kulüpte yeni bir karar alındı. Kulüpten yapılan açıklamada takıma bu sezon başında katılan Portekizli oyuncu Quaresma takım kaptanı oldu.
İşte Kasımpaşa Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklama:
"Futbol A Takımımızda görev değişikliği yapılarak kaptanlığa oyuncumuz Ricardo Quaresma getirilmiştir. Kaptanımıza ve tüm oyuncularımıza başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Quaresma bu sezon Kasımpaşa formasıyla çıktığı 8 resmi maçta 1 gol attı.
Haber Videosu: Kasımpaşa'da yeni kaptan Quaresma oldu