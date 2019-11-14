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Kasımpaşa'da yeni kaptan Quaresma oldu

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da Portekizli yıldız oyuncu Ricardo Quaresma takım kaptanlığına getirildi.

14.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:07
Kasımpaşa'da yeni kaptan Quaresma oldu

Süper Lig'de 11. hafta geride kalırkne 13. sırada bulunuyor. 11 maçta 12 puan toplayan ve averajı -2 olan kulüpte yeni bir karar alındı. Kulüpten yapılan açıklamada takıma bu sezon başında katılan Portekizli oyuncu Quaresma takım kaptanı oldu.

İşte Kasımpaşa Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklama:

"Futbol A Takımımızda görev değişikliği yapılarak kaptanlığa oyuncumuz getirilmiştir. Kaptanımıza ve tüm oyuncularımıza başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Quaresma bu sezon Kasımpaşa formasıyla çıktığı 8 resmi maçta 1 gol attı.


Haber Videosu: Kasımpaşa'da yeni kaptan Quaresma oldu
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