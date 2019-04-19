Kasımpaşa, Bursaspor ile 1-1 Berabere Kaldı
Spor Toto Süper Ligde 29. haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile Bursaspor 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Ligin 29. haftasının açılış maçında Kasımpaşa, sahasında Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa'nın golünü 60. dakikada Trezeguet kaydederken, Bursaspor'un golü 81. dakikada Aytaç Kara kaydetti.
BURSA HAFTAYA AKHİSARSPOR İLE KARŞILAŞACAK
29 puana yükselen Bursaspor, önümüzdeki hafta Akhisarspor ile karşılaşacak. Haftayı 38 puanla kapatan Kasımpaşa ise Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.
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