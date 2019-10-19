Karius ve Sophia Thomalla nişanlandı iddiası! Instagram pozu ortaya çıkardı

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalla'nın nişanlandığı iddia edildi. Thomalla'nın Instagram'dan yaptığı son paylaşımda ise parmağında yüzük dikkatlerden kaçmadı ve çiftin nişanlandığı iddia edildi.

19.10.2019 13:20
Karius ve Sophia Thomalla nişanlandı iddiası! Instagram pozu ortaya çıkardı

Beşiktaş'ın 2 yıllığına Liverpool'dan kiraladığı Alman kalecisi Loris Karius ve oyuncu sevgilisi Sophia Thomalla ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Futbol hayatında Beşiktaş'ta devam eden Alman file bekçisi Loris Karius, uzun bir zamandır oyuncu Sophia Thomalla ile birlikteliğini sürdürüyor.

Çift, zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla aşklarını sosyal medyaya taşıyor. Sophia Thomalla'nın Instagram'da son paylaştığı fotoğrafta dikkatlerden kaçmayan bir detay vardı.

NİŞANLANDILAR İDDİASI

Thomalla'nın parmağındaki yüzük gözlerden kaçmadı. Alman basınına göre; 30 yaşındaki oyuncunun ilk kez yüzüklü bir şekilde görüntülendiği belirtilirken ikilinin gizli bir şekilde nişanlanmış olabileceği öne sürüldü.

Geçtiğimiz aylarda ünlü çiftin nişanladıklarına dair çıkan haberler üzerine Thomalla, "Eğer bir gün nişanlanırsam bunu asla Instagram'dan duyurmam." sözleriyle yalanlamıştı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (2)

  • EYT Lİ:
    geçin bu gereksiz haberleri EYT mağdurları ne olacak bir yasa çıkması bu kadarmı zor seçim zamanı görüşeceğiz
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • REYWOMEN:
    orasını burasını açan bir kadınla nasıl nişanlanıyorlar kardeşim cümle ahali gördü heryerini
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.