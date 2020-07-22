Karagümrük taraftarı maça hazır
- Karagümrük taraftarı maça hazır Karagümrükspor taraftarı, Akhisarspor maçı öncesinde futbolcularını stat girişinde karşıladı.
22.07.2020 20:49 | Son Güncelleme: 22.07.2020 21:26
- Karagümrük taraftarı maça hazır
İSTANBUL - Karagümrükspor taraftarı, Akhisarspor maçı öncesinde futbolcularını stat girişinde karşıladı.
Süper Lig yolunda Play-Off mücadelesi ilk maçında Akhisarspor'u evinde ağırlayacak olan Karagümrük'te futbolcuları taraftar karşıladı. Stat girişinde takımlarını içeriye uğurlayan taraftarlar, futbolculardan galibiyet sözü aldı.
Kaynak: İHA