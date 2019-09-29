Karagümrük-Akhisarspor maçını balkondan izlediler

Bu sezon ilk kez sahasında oynayan Fatih Karagümrük'ün Akhisarspor maçında stadın çevresindeki apartmanlardan taraftarlar, mücadeleyi balkonlarından takip etti.

29.09.2019 16:11

TFF 1. Lig'in 6. haftasında sahasında Akhisarspor'u konuk eden Fatih Karagümrük, bu sezon ilk kez sahasında oynadı. Kırmızı-siyahlılar, Vefa Stadyumu'ndaki mücadelede Akhisarspor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu. Evinde ilk kez oynayan Karagümrük'ü taraftarları da yalnız bırakmadı ve stadyumu doldurdu.

BALKONDAN TEZAHÜRAT YAPTILAR

Bazı taraftarlar, stadyumun konumundan dolayı çevresinde bulunan apartmanlardaki balkonlarından ve pencerelerden karşılaşmayı takip etti. Taraftarlar, pencere ve balkondan tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.

Kaynak: İHA
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