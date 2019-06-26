Altın günü düşüşle kapattı! İşte son durum

Bugünkü kapanışta 261 liradan işlem gören gram altın günü düşüşle kapattı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 425 lira, cumhuriyet altını bin 740 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,92 düşüşle 261 liradan işlem gördü.

DÜNKÜ VE BUGÜNKÜ KAPANIŞ FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 265,90 266,10 260,80 261,00 Cumhuriyet Ata Lira 1.752,00 1.773,00 1.719,00 1.740,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 242,50 246,50 238,00 242,00 Lira(Tam) Ziynet 1.712,00 1.732,00 1.680,00 1.700,00 Yarım Ziynet 856,00 866,00 840,00 850,00 Çeyrek Ziynet 428,00 433,00 420,00 425,00

Kaynak: AA