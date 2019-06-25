Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,03 artışla 266,10 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 433,00 lira, Cumhuriyet altını 1.773,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,03 yükselişle 266,10 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:



PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 263,20 263,40 265,90 266,10 Cumhuriyet Ata Lira 1.735,00 1.756,00 1.752,00 1.773,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 240,00 244,00 242,50 246,50 Lira(Tam) Ziynet 1.695,00 1.715,00 1.712,00 1.732,00 Yarım Ziynet 848,00 858,00 856,00 866,00 Çeyrek Ziynet 424,00 429,00 428,00 433,00

Kaynak: AA