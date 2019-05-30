Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,01 azalışla 244,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 398,00 lira, Cumhuriyet altını 1.629,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,01 düşüşle 244,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:



ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 249,00 249,20 244,00 244,20 Cumhuriyet Ata Lira 1.641,00 1.662,00 1.608,00 1.629,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 227,00 231,00 222,50 226,50 Lira(Tam) Ziynet 1.604,00 1.624,00 1.571,00 1.591,00 Yarım Ziynet 802,00 812,00 786,00 796,00 Çeyrek Ziynet 401,00 406,00 393,00 398,00

Kaynak: AA