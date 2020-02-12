Kapalı alanda sigara içene 187 lira, iş yerine de 12 bin 938 lira ceza uygulanacak

12.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:52

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılı itibariyle kapalı alanda Tütün ve Tütün Mamulleri tüketen şahıslara 187 Türk Lirası, sigara içimine müsaade eden işletmelere de 2 bin 579 ile 12 bin 938 Türk Lirası uygulanacağı bildirildi.



Kent merkezindeki bir alışveriş mağazasında oluşturulan stantta İl Sağlık Müdürlüğü Tütün Birimi ekiplerince, vatandaşlara sigaranın zararları anlatılırken ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, sigara bırakma poliklinikleri, kapalı alanlarda tütün ürünü kullanımı durumunda vatandaşların ihbarda bulunabilecekleri ALO 184 Tütün İhbar Hattı ve Yeşil Dedektör Uygulaması hakkında da bilgiler veriliyor.



Sigara bırakmak için açılan standa gelen vatandaşların Sağlıklı Yaşam Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğine yönlendirildiği, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hakan Kılıç, Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Hafçı, İl Tütün Koordinatörü Şeref Kutbay, Tütün Denetim Ekibi ve diğer personellerle birlikte ekiplerin gün içerisinde yaptıkları esnaf denetimlerinde kapalı alanlarda tütün kullanımı ile ilgili vatandaşlara ve esnaflara uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı merkezde 4 personelden oluşan 4 ekip ve ilçelerde 3 personelden oluşan 8 ekip olmak üzere toplam 12 tütün denetim ekibinin bulunduğu, denetim ekipleri bünyesinde sağlık personeli, polis ve zabıta memurunun 08.00-24.00 saatleri arasında görev yaptığı belirtildi. Ayrıca 2020 yılında kapalı alanda tütün ürünü tüketen şahıslara 187 Türk Lirası, sigara içimine müsaade eden işletmelere de 2 bin 579 ile 12 bin 938 Türk Lirası uygulanacağı bildirildi.



2019 yılı içerisinde toplam 42 bin 539 denetim gerçekleştirildiği 66 iş yerine 186 bin 528 Türk Lira ceza kesildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA