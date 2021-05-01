Bakan "Finansman sıkıntısı yok" deyip tek tek saydı: Kanal İstanbul'la 4 ülke ilgileniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un finansmanı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hollanda, Belçika, Çin ve Rusya'nın Kanal İstanbul ile ilgilendiğini ancak projeyi yerli firma ve müteahhitlerle yapacaklarını belirten Karaismailoğlu, "Finansmanla ilgili herhangi bir sorun bulunmuyor" dedi.

Türkiye'deki bankaların Kanal İstanbul'un finansmanına sıcak bakmadığına yönelik haberleri "dedikodu" olarak niteleyen Bakan Karaismailoğlu, "Finansmanla ilgili herhangi bir sorun yok. Hollanda, Belçika, Çin ve Rusya olmak üzere dört ülke projeyle ilgileniyor. Ancak biz bu işi yerli müteahhit ve yüklenicilerle yapacağız." dedi.

İLK KÖPRÜNÜN TEMELİNİ ERDOĞAN HAZİRANDA ATACAK

Sabah gazetesinin haberine göre, Karaismailoğlu, proje güzergahında altı köprü olduğunu, ilkinin temelini AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte haziranda atacaklarını, diğer köprülerin de imalatına devam ettiklerini belirtti.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILLAR KANAL İSTANBUL'LU YILLAR OLACAK"

Karaismailoğlu, "2021, Kanal İstanbul için önemli bir yıl olacak. Hedefimiz, ihalelerimizi yapıp çalışmalara tam gaz başlamak. Burası İstanbul'daki boğaz trafiğine alternatif bir su yolu projesi olacak. İmar planları ve askı süreçleri bitti. İnşallah önümüzdeki yıllar, Kanal İstanbul'lu yıllar olacak." ifadelerini kullandı.