Kanal İstanbul'daki otoyollar ücretli, köprüler ise ücretsiz olacak
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Kanal İstanbul'daki otoyollar ücretli, köprüler ise ücretsiz olacak

Kanal İstanbul'daki otoyollar ücretli, köprüler ise ücretsiz olacak
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Ekonomi

Kanal İstanbul Projesi kapsamında yapılacak altı köprüden ilkinin temeli bugün atıldı. Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, inşa edilecek 6 köprüden ücret alınmayacağını açıkladı. Uraloğlu, "Köprüler için ayrı bir geçiş ücreti olmayacak. Otoyolların ücreti olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Haziran 2011'de "çılgın proje" olarak duyurduğu Kanal İstanbul için ilk adım bugün atıldı.

Kanal İstanbul Projesi kapsamında inşa edilecek altı köprüden ilkinin temel atma töreni düzenlendi. 6 yıl içinde bitirilmesi planlanan proje kapsamında yapılacak köprülerle ilgili en merak edilenlerden biri ücretli olup olmayacağı.

KÖPRÜLERDEN ÜCRET ALINMAYACAK

CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulunan Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, köprülerden herhangi bir ücret alınmayacağını, paralı otoyol üzerindeyse otoyol ücreti alınacağını duyurdu.

Kanal İstanbul'daki otoyollar ücretli, köprüler ise ücretsiz olacak

"KENDİ SINIFINDA ENLERİ İÇİNDE BARINDIRAN BİR KÖPRÜ"

Uraloğlu'nun konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye gerçekten coğrafi olarak geçiş güzergahında bulunuyor. Birçok koridor var. Kuzey Marmara Otoyolu'nun 45 kilometrelik kesimindeyiz. Kuzey Marmara Otoyolu, Sazlıbosna Köprüsü, Sazlıdere, D-100, TEM var. Mevcut güzergahları sağladığı gibi yeni ulaşımları da sağlamış olacağız. Sazlıdere Köprüsü kendi sınıfındaki enleri içinde barındıran bir köprü. Toplam 860 metre. Bağlantı viyadükleri ile 1600 metrelik bir köprü. Toplam yükseliği kule olarak 169 metre. Tabliye ve su arasındaki yükseklik 79 metre. Dünyadaki seyir halinde olan tüm gemilerin geçişine uygun.

Kanal İstanbul'daki otoyollar ücretli, köprüler ise ücretsiz olacak

"İSTANBUL'UN BATISINDAKİ BÜTÜN TRAFİK RAHATLAYACAK"

İstanbul'un batısındayız. Kanal da batıda olacak. Kuzey Güney yönünde hareket etmiş oluyor. Köprülerin kapasitelerini ciddi şekilde artırıyoruz. Sazlıdere Köprüsü 4 gidiş 4 geliş olacak ve bazı yerlerde 12 şeride çıkıyor. İstanbul'un batısındaki bütün trafiği rahatlatmış olacak. Mahmutbey Gişeleri'ndeki trafik rahatlamış olacak.

Kanal İstanbul'daki otoyollar ücretli, köprüler ise ücretsiz olacak

"OTOYOLLAR ÜCRETLİ OLACAK"

Köprüler için ayrı bir geçiş ücreti olmayacak. Otoyolları ücreti olacak. Köprülerin hiçbirinden ayrıca ücret alınmayacak. Diğer köprülere bu yıl muhtemelen başlamayız. Hali hazırda olan köprüler. Sazlıdere Köprüsü yok. 2 yılda köprüyü tamamlamış olacağız."

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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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