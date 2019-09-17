Kamuya 425 şehit yakını ve gazi atanacak

17.09.2019 14:56

Kore'de, Kıbrıs'ta, terörle mücadelede ve 15 Temmuz darbe girişiminde kahramanlık destanı yazan gazilerin yanında olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hayata geçirilen düzenleme ve yürütülen projelerle gazi ve yakınlarına verdiği değeri de ortaya koyuyor.

Bu kapsamda gazi ve gazi yakınlarının istihdamına öncelik veren Bakanlık, 8 bin 508 gazi ve gazi yakınının istihdamını gerçekleştirdi.

Daha önceki atamalarla toplamda 13 bin 345 gazi veya yakınının istihdamını sağlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 19 Eylül'de çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına 425 şehit yakını ve gazinin daha atamasını gerçekleştirecek.

"ATAMALAR ARTIK YIL İÇİNDE SÜREKLİ YAPILABİLİYOR"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hükümet olarak şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının haklarında sürekli iyileştirmeler yaptıklarını belirten Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Atamalar sadece yılda iki kez değil, artık yıl içinde sürekli yapılabiliyor. Şehit yakını ve gazilerimize öğrenim durumuna göre ihraz edilen unvanlara atanma imkanı sunduk. Hak sahipleri artık öğretmen, hemşire, mühendis gibi unvanlı kadrolara da atanabiliyor."

53 BİN GAZİ VE GAZİ YAKINI ZİYARET EDİLDİ

Mustafa Kemal Atatürk'e Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki kahramanlıklarından dolayı TBMM tarafından mareşallik rütbesi ile gazilik unvanı verilmesinin yıl dönümü olan 19 Eylül, Gaziler Günü olarak kutlanıyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli malul gaziler ile eşleri, bu özel günde idari izinli sayılıyor.

Bakanlık bünyesindeki Şehit Yakını ve Gaziler Genel Müdürlüğü, şehit yakınları ve gazilere daha etkin hizmet verebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Düzenli ev ziyaretleri ile gazilerin kapıları çalınıp, görüş ve talepleri alınıyor. 81 il müdürlüğü aracılığıyla evlerinde ziyaret edilen gazilere psiko-sosyal destek veriliyor. Bugüne kadar 53 bin 468 gazi ve gazi yakını ikametlerinde ziyaret edildi.

137 BİN LİRA FAİZSİZ KONUT KREDİSİ

Gazilerin çocuklarına SGK eliyle eğitim ve öğretim yardımında bulunan ve yılda bir defa olmak üzere gazilerin maluliyet derecelerine göre ek ödeme de yapan devlet, gazilere başlıca şu hakları sağlıyor:

"Aylık bağlama, nakdi tazminat ödemesi, istihdam hakkı, faizsiz konut kredisi (2019 için 137 bin lira), ücretsiz seyahat hakkı (42 bin 960 gazi ile 85 bin 15 gazi yakınına ücretsiz seyahat kartı verildi), elektrik ve su ücret indirimi, ek ödeme ile eğitim öğretim yardımı, sağlık hizmetlerinde katılım payı muafiyeti, kira ödemesi, mesken vergisi muafiyeti, çocuklarının özel orta öğretim kurumlarından kontenjan dahilinde ücretsiz yararlanması, tayin işlemlerinde ayrıcalık, yaşamak için gereksinimlerini karşılayamayan kişilerin kamu ve özel rehabilitasyon merkezleri ve huzur evlerinden yararlanma."

KIBRIS GAZİLERİNE MADALYALARI VERİLDİ

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan gazileri de unutmayan Bakanlık, Ada'ya ayak basan kahraman gazilere, kahramanlıklarının nişanesi olan Milli Mücadele Madalyalarını verdi.

Şehit yakınları ile gazilere manevi ve maddi destek sağlamak, toplumla ve kendi aralarında iletişim ve dayanışmalarını güçlendirmek, şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal, sportif, eğitim, kültür ve diğer alanlarda faaliyetlerde bulunmak amacıyla "Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı" kuruldu.