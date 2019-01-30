Kamuda Çalışan İşçilere İlk İlave İkramiye Yarın Ödenecek

Kamu kurumlarında ve KİT'lerde çalışan işçilerin merakla beklediği ilave ikramiye ödeme tarihleri belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, ilave ikramiyenin birinci yarısı yarın, ikinci yarısı ise 31 Mayıs 2019 tarihinde ödenecek.

MADEN İŞÇİLERİNE İKRAMİYENİN TAMAMI 23 ARALIK'TA ÖDENECEK

Yer altı maden işlerinde çalışan işçilere ayrıca yapılacak ilave ikramiyenin tamamı 23 Aralık'ta ödenecek.

Kamu kurumları ile sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküllerde çalışanlara yılda 52 gün ilave ikramiye ödeniyor.

İLAVE İKRAMİYELER, NET ÜCRET ÜZERİNDEN YAPILIYOR

İlave ikramiyeden, geçen yıl dört taksitte ödeme yapılan kadroya alınan taşeron işçiler de yararlanacak. Ancak, belediyelerin kurduğu şirketlerde kadroya alınan taşeron işçiler ilave ikramiyeden yararlanamıyor.