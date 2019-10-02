Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, kamu alacakları için gecikme zammı oranı yüzde 2 oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, kamu alacakları için gecikme zammı oranı yüzde 2 oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile kamu alacaklarının tahsilinde gecikme zammı yüzde 2'ye düşürüldü.

02.10.2019 08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, kamu alacakları için gecikme zammı oranı yüzde 2 oldu

Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2,5'ten yüzde 2'ye çekildi.

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YÜZDE 2 OLDU

Karara göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2 oldu.

Söz konusu oran, yüzde 2,5 olarak uygulanıyordu.

Kaynak: AA
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