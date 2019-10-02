Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, kamu alacakları için gecikme zammı oranı yüzde 2 oldu

02.10.2019 08:56

Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2,5'ten yüzde 2'ye çekildi.

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YÜZDE 2 OLDU

Karara göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2 oldu.

Söz konusu oran, yüzde 2,5 olarak uygulanıyordu.

Kaynak: AA