Kadın Voleybol Takımımız korkuttu! Cansu ve Meliha'nın çarpıştığı anda yürekler ağza geldi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Rusya maçında üzücü bir sakatlık yaşandı. Karar setinde pasör Cansu Özbay ile smaçör Meliha İsmailoğlu, rakibin hücum topunu karşılamak isterken kafa kafaya çarpıştı. Meliha burnuna darbe alırken, Cansu da ağzından yaralandı. Cansu kırılan üç dişine rağmen maça devam etmek istedi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, B grubundaki son maçını Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin karar setinde korkutan bir an yaşandı.
Rusya'nın hücumu sırasında oyuncularımızdan Meliha İsmailoğlu ile Cansu Özbay kafa kafaya çarpıştı. Meliha burnuna darbe alırken, Cansu ağzından yaralandı.
ÜÇ DİŞTE KIRIK
Acı içinde kalan Cansu, üç dişinin kırılmasına rağmen maça devam etmek istedi. Daha hafif sakatlık geçiren Meliha oyuna devam ederken, Cansu yerini Naz'a bıraktı.