Kadın Voleybol Takımımız korkuttu! Cansu ve Meliha'nın çarpıştığı anda yürekler ağza geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadın Voleybol Takımımız korkuttu! Cansu ve Meliha'nın çarpıştığı anda yürekler ağza geldi

Haberler.com - Haberler | Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Rusya maçında üzücü bir sakatlık yaşandı. Karar setinde pasör Cansu Özbay ile smaçör Meliha İsmailoğlu, rakibin hücum topunu karşılamak isterken kafa kafaya çarpıştı. Meliha burnuna darbe alırken, Cansu da ağzından yaralandı. Cansu kırılan üç dişine rağmen maça devam etmek istedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, B grubundaki son maçını Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin karar setinde korkutan bir an yaşandı.

Kadın Voleybol Takımımız nazara geldi! Cansu ve Meliha çarpışması yürekleri ağza getirdi

Rusya'nın hücumu sırasında oyuncularımızdan Meliha İsmailoğlu ile Cansu Özbay kafa kafaya çarpıştı. Meliha burnuna darbe alırken, Cansu ağzından yaralandı.

Kadın Voleybol Takımımız nazara geldi! Cansu ve Meliha çarpışması yürekleri ağza getirdi

ÜÇ DİŞTE KIRIK

Acı içinde kalan Cansu, üç dişinin kırılmasına rağmen maça devam etmek istedi. Daha hafif sakatlık geçiren Meliha oyuna devam ederken, Cansu yerini Naz'a bıraktı.

Kadın Voleybol Takımımız korkuttu! Cansu ve Meliha'nın çarpıştığı anda yürekler ağza geldi
Kadın Voleybol Takımımız korkuttu! Cansu ve Meliha'nın çarpıştığı anda yürekler ağza geldi
Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Tom Daley, tribünde örgü ördü
Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Tom Daley, tribünde örgü ördü
Filenin Sultanları, güçlü rakip Rusya'yı devirerek çeyrek finalde büyük avantaj yakaladı
Filenin Sultanları, güçlü rakip Rusya'yı devirerek çeyrek finalde büyük avantaj yakaladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Bülent Turan Mustafa Varank Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Aleyna Tilki Sevda Erginci Mohammed Al Saloussi
Spor Can Bartu Mete Gazoz Rıza Kayaalp Ahmet Ağaoğlu Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kadın Voleybol Takımımız korkuttu! Cansu ve Meliha'nın çarpıştığı anda yürekler ağza geldi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 13:29:23. #1.15#

title