Kadın Voleybol Takımımız korkuttu! Cansu ve Meliha'nın çarpıştığı anda yürekler ağza geldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Rusya maçında üzücü bir sakatlık yaşandı. Karar setinde pasör Cansu Özbay ile smaçör Meliha İsmailoğlu, rakibin hücum topunu karşılamak isterken kafa kafaya çarpıştı. Meliha burnuna darbe alırken, Cansu da ağzından yaralandı. Cansu kırılan üç dişine rağmen maça devam etmek istedi.