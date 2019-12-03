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Fenerbahçe-İstanbulspor maçı seyircisiz oynandı!

Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sarı-lacivertli tribünler ceza dolayısıyla boş kaldı.

03.12.2019 21:09 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:30
Fenerbahçe-İstanbulspor maçı seyircisiz oynandı!

, 2017-2018 sezonunda aldığı ceza nedeniyle İstanbulspor maçını sahasında seyircisi olmadan oynadı. Sarı-lacivertliler, söz konusu sezon kupada Beşiktaş'la oynanan maçta yaşanan saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan kendi sahasında 3 maç seyircisiz oynama cezası almıştı.

30 İSTANBULSPORLU TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Öte yandan 30'a yakın İstanbulspor taraftarı deplasman tribününde takımlarını yalnız bırakmadı. PFDK'dan 3 maç seyircisiz oynama cezası alan sarı-lacivertliler İstanbulspor maçıyla bu cezayı tamamlamış olacak.

Kaynak: İHA
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