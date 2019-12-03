Fenerbahçe-İstanbulspor maçı seyircisiz oynandı!
Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sarı-lacivertli tribünler ceza dolayısıyla boş kaldı.
Fenerbahçe, 2017-2018 sezonunda aldığı ceza nedeniyle İstanbulspor maçını sahasında seyircisi olmadan oynadı. Sarı-lacivertliler, söz konusu sezon kupada Beşiktaş'la oynanan maçta yaşanan saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan kendi sahasında 3 maç seyircisiz oynama cezası almıştı.
30 İSTANBULSPORLU TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI
Öte yandan 30'a yakın İstanbulspor taraftarı deplasman tribününde takımlarını yalnız bırakmadı. PFDK'dan 3 maç seyircisiz oynama cezası alan sarı-lacivertliler İstanbulspor maçıyla bu cezayı tamamlamış olacak.