Kabakcı, fidanları Nevruz'da toprakla buluşturdu
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Kabakcı, fidanları Nevruz'da toprakla buluşturdu

23.03.2021 10:56 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:02
Kabakcı, fidanları Nevruz'da toprakla buluşturdu

Baharı müjdeleyen Nevruz'un gelmesiyle birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde de etkinlikler düzenlendi.

Baharı müjdeleyen Nevruz'un gelmesiyle birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde de etkinlikler düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Nevruz etkinliğine katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı, Gençlik Merkezi'ndeki gönüllülerle birlikte Nevruz'un gelmesini fidanları toprakla buluşturarak kutladı. - KAYSERİ

Kabakcı, fidanları Nevruz'da toprakla buluşturdu
Kabakcı, fidanları Nevruz'da toprakla buluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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