KAA Gent - Slovan Liberec UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 5. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bazı gruplardaki maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki KAA Gent - Slovan Liberec Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de KAA Gent - Slovan Liberec maçıdır. Peki KAA Gent - Slovan Liberec maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

GENT - SLOVAN LİBEREC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

KAA Gent - Slovan Liberec maçı 3 Aralık Perşembe günü (yani bu akşam) saat 20:55 'de başlayacaktır.

GENT - SLOVAN LİBEREC MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

KAA Gent - Slovan Liberec maçının Türkiye televizyonlarında canlı yayını bulunmamaktadır.

GENT - SLOVAN LİBEREC MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ghelamco Arena, Gent'da oynanacak.