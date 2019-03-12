Juventus'un Yıldızı Cristiano Ronaldo: İspanya'yı Özlemiyorum

Sezon başında Real Madrid'den Juventus'a giden Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo Alman basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İtalya'da mutlu olduğunu ve çok rekabetçi bir ligde oynadığını söyleyen Portekizli süperstar, "Denge önemlidir. Bireysel olarak kendimi burada iyi hissediyorum. İtalya Ligi'ne adapte oldum ve bu zor ligde elimden geleni veriyorum. Çok kaliteli oyuncular, bitirmeyi bilen forvetler var. İtalya Ligi'nin bu kadar kaliteli olmasını beklemiyordum. Ailem, çocuklarım, ben, hepimiz çok mutluyuz. Her şey çok pozitif." diyerek sözlerini sürdürdü.

"11'İMDE EVİMDE AYRILDIM"

İspanya'da yaşadıktan sonra İtalya'daki ilk birkaç ayının alışmakla geçtiğini söyleyen Ronaldo, "Hepimiz İtalya'ya alıştık. Ailem, burayı çok sevdim. Burada farklı gerçeklikler var ve elbette farklı bir ülkedeyiz, farklı dil, farklı kültür. 11 yaşımdan beri evimden uzaktayım. Bu nedenle başka bir yere alışmak bana zor gelmiyor. 18 yaşımdayken Portekiz'den İngiltere'ye, 25'imde Madrid'e, 33'ümde Torino'ya geçtim. Farklı bir ülkeye ve kültüre adapte olmak benim için zor değil." açıklamasını yaptı.

"İSPANYA'YI ÖZLEMİYORUM"

Madrid'deki hiçbir şeyi özlemediğini söyleyen Cristiano Ronaldo, "İspanya'yı veya Portekiz'i özlemiyorum. Elbette arkamda arkadaşlar, bir kulüp bıraktım. Beni çok seven insanlardı. Ancak, İspanya'yı özlemiyorum. Çünkü, burada da benim için aynı şeyler var. Buradaki her şey çok derin, ilginç, farklı." dedi.

"İTALYA'DA GOL ATMAK ZOR"

İtalya Ligi'nin kalitesini öven Portekizli, "Bana göre, İtalya'da gol atmak İspanya'dan daha zor. İspanya Ligi'nde her takım açık futbol oynar. Daha fazla risk alırlar. Burada ligin önceliği savunma yapmak. İspanya ise daha farklıydı. İngiltere'de de 5 yıl oynadım ve bence İtalya'da gol atmak, diğer her yerden daha zor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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